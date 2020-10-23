Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi

23.10.2020 10:30

- Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi Gençlerin basketbola olan hasreti sona erdi Kırıkkale'de normalleşme sürecinde açılan kurslarda ilk kez basketbol ile tanışan gençler programlara yoğun ilgi gösteriyor.

- Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi

Gençlerin basketbola olan hasreti sona erdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de normalleşme sürecinde açılan kurslarda ilk kez basketbol ile tanışan gençler programlara yoğun ilgi gösteriyor.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecinde spora olan özlem, salonların açılmasıyla beraber son buldu. Kırıkkale Halk Eğitim bünyesinde açılan kursta, temel basketbol eğitimleri verilmeye başlandı. Kursta antrenör tarafından temel duruş, top sürme, yön değiştirme, şut tekniği, turnike ve basketbol oyun kuralları hakkında bilgiler veriliyor. Kursiyerler kentte açılan basketbol kursu ile hem spor yapıyor hem de sevdikleri branşı öğreniyor. Antrenman öncesinde kursiyerlerin ateşleri ölçülürken antrenman sırasında ise sosyal mesafe kuralına uyuluyor. İHA muhabirine konuşan antrenör Güven Gündüz, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde basketbol faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

"Basketbol her alanda olmalı"

Pandemi kurallarına göre kurs verdiklerini anlatan Gündüz, "Yaklaşık kursumuzda 16 kişi var ama mevcut pandemi koşullarında 6-8 kişi sosyal mesafeli antrenmanlar yapıyoruz. Özellikle antrenmanlarımız top tutma, pas, şut eğitsel oyunlar gibi basketbolu sevdirici oyunlar. Burada ben Halk Eğitim Müdürümüz Ahmet Süreyya Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Müdür yardımcılarımız Selman beye, Murat beye basketbolu kitlelere sevdirdikleri ve yaygınlaştırdıkları için. Basketbol her alanda olmalı. Köylerde, kasabalarda zaten projemiz de var yaygınlaştırıyoruz, geliştiriyoruz" dedi.

Aktif olarak basketbol oynadığını ifade eden 15 yaşındaki Göktuğ Özdemir ise "Aktif olarak basketbol oynuyorum Halk Eğitim Kırıkkalegücü'nde. Genelde burada takım olarak çalıştığımızda setlerimizi turnikeler, atışlar, daha çok savunma ve hücum pozisyonları çalışıyoruz. Bireysel olarak yine şutlarımız oyun içinde yapabileceğimiz hareketlerde çalışmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Sporun önemine değinen 15 yaşındaki Ahmet Beyazıt da "Burada şutlarımızı turnikelerimizi geliştiriyoruz. Takım olarak maçlara katılıyoruz dereceler almaya çalışıyoruz. Bütün gençlik olarak herkes sporu sevmeliyiz diye düşünüyorum. Gençlerin kötü yollara değil de spora başvurmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi
Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi
Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi
Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi
Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi
Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi
Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi

Koronavirüs, Kırıkkale, basketbol, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırıkkale'de basketbol kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika Spor

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