Kırıkkale'de başlatılan projeyle köylerin çehresi değişiyor - Son Dakika

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında köylerin bütün eksikleri gideriliyor.

İlk olarak geçen hafta Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde hayata geçirilen proje kapsamında, bu hafta da Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köyünde etkinlik düzenlendi.

Köylerin girişinden itibaren bütün eksiklerin tamamlandığı proje kapsamında, metruk yapılar yıkılıyor ve görüntü itibarıyla kötü durumda olan binaların dış cephesi boyanıyor.

Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve vatandaşlar da proje kapsamında görevlilerle kilit parke döşedi ve boya yaptı.

Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir projeye başladıklarını belirterek, bütün köyleri bu şekilde ziyaret ederek köylerin ihtiyaçlarını gidermek istediklerini söyledi.

Kırıkkale'de tüm milletvekillerinin, Cumhurbaşkanın talimatı ve hükümetin gönderdiği ödeneğin kullanılmasında desteklerini gördüklerini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında bütün köylerimizin köy içi düzenlemesini yapacağız. Metruk binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Kötü durumda olan yapıların ve boyama imkanı olmayan vatandaşların binalarını yöresel mimariye uygun boyayacağız. Mezarlıkları düzenleyeceğiz ve kamu binaları varsa köyün ortak kullanımına sunacağız. Köy meydanı düzenlemesiyle konulacak kamelya ve banklarda köylülerimizin bir araya gelmesini sağlayacağız. Bir araya gelmek her şeyin başlangıcıdır."

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"En Güzel Köy Benim Köyüm" projesinin, 180 köyün hepsinde devam edeceğini belirten Can, "Bütün dünya Kovid-19 salgınından ekonomik olarak daralırken Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yatırımlarımız devam ediyor. Kırıkkale'de bu yatırımları ve hayallerimizi de gerçekleştirmek valimize nasip oldu. Beraber çalışmaktan onur duyuyorum. Gece gündüz çalışarak bütün hayallerimizi gerçekleştiriyor. Allah ondan razı olsun." dedi.

Etkinliğe, projenin koordinatörü ve Vali Yardımcı Yasin Özcan, Kaymakam Mehmet Yasin Erkan, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ile köylüler katıldı.