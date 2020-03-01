Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu - Son Dakika

Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Kırıkkaleliler tek yürek oldu.

Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Kırıkkaleliler tek yürek oldu.


Kırıkkale halkı, İdlib'de rejim güçlerince yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerler için Türk bayrağı açtı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında toplanan bir grup vatandaş, şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu. Daha sonra "şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek sloganlar attı. Buradaki programın ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib semalarında muhteşem görüntü! Mehmetçikten sevgilerle
İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti Rejim telsizcisi, TSK'nın düşürdüğü uçakları ararken haberi muhaliflerden aldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 22:14:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]