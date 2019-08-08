Kırıkkale'de 'bayram' yoğunluğu

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Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor

CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması: Bin lira yıldan yıla eridi

Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu