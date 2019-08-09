Kırıkkale'de 'bayram' yoğunluğu
52 dakika önce
KURBAN Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar, pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:01 Kaynak: DHA
KURBAN Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar, pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale
'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Kırıkkale'de, Kurban Bayramı
tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale- Samsun
ve Kırıkkale- Kayseri
karayollarındaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de bugün 100 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı belirtildi. Karayollarında zaman zaman meydana gelen trafik kazalarında can kaybı yaşanmazken, ufak çaplı yaralanmaların olduğu öğrenildi.
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