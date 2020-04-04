Kırıkkale'de bazı caddeler belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak - Son Dakika
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Kırıkkale'de bazı caddeler belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak

6 saat önce

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı caddelerin pazartesi gününden itibaren 08.00 ile 19.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.

Kırıkkale'de bazı caddeler belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak, System.String[]

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı caddelerin pazartesi gününden itibaren 08.00 ile 19.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir içi hareketliliğin en aza indirilmesi için İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelerde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 3 Nisan saat 24.00'ten itibaren geçici olarak yasaklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımızın ve çalışanların maske ile girmesine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına, ilimiz ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat edilmesine, 6 Nisan Pazartesi günü itibari ile başta Zafer Caddesi'nin, Ankara Caddesi ile kesişen noktasına kadar olan kısmı ve Cumhuriyet Caddesi'nin tamamı için sabah 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında araç trafiğine kapatılmasına ve yaya yoğunluğunun kısıtlanmasına gerek duyulması halinde uygulamanın yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, bank, park ve oturma alanlarında bulunma, beklemenin yasaklanmasına,

gerekli takip ve denetimlerin zabıta, kolluk ve ilgili birimlerce yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Sokaklardan kağıt ve plastik toplama işinin de tıbbi atık ve diğer tehlikeli maddelerden hastalığın bulaşma ihtimaline karşı yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:34 Kaynak: AA

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