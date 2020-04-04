Kırıkkale'de bazı caddelere saat kısıtlaması - Son Dakika
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Kırıkkale'de bazı caddelere saat kısıtlaması

7 saat önce

Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki bazı caddelerin belirli saatler arasında zorunlu haller dışında araç trafiğine kapatılmasına ve yaya yoğunluğununkısıtlanmasına karar verildi.

Kırıkkale'de bazı caddelere saat kısıtlaması, System.String[]

Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki bazı caddelerin belirli saatler arasında zorunlu haller dışında araç trafiğine kapatılmasına ve yaya yoğunluğunun


kısıtlanmasına karar verildi.


Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları gereğince salgınla mücadele kapsamında bazı tedbirlerin alındığı bildirildi. Açıklamada, "Gelinen noktada korona virüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ilimiz geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 00.00'den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için toplanan İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine, ilimiz ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 tarihi saat 00.00'den itibaren geçici olarak yasaklanmasına, ilimiz ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımızın ve çalışanların maske ile girmesine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına, ilimiz ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat edilmesine" karar verildiği belirtildi.


Bazı caddeler 08.00-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı


Her tür bank, park ve oturma alanlarında bulunma ve beklemenin yasaklandığının kaydedildiği açıklamada, "6 Nisan 2020 tarihi itibari ile başta Zafer Caddesi'nin, Ankara Caddesi ile kesişen noktasına kadar olan kısmı ve Cumhuriyet Caddesi'nin tamamı için sabah 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında araç trafiğine kapatılmasına ve yaya yoğunluğunun kısıtlanmasına, gerek duyulması halinde uygulamanın yaygınlaştırılmasına, sokaklardan kağıt ve plastik toplama işinin de tıbbi atık (eldiven, maske gibi) ve diğer tehlikeli maddelerden hastalığın bulaşma ihtimaline karşı yasaklanmasına, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:20 Kaynak: İHA

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