Kırıkkale'de, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Kırıkkale'de Eğitime Destek Platformu ve sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Cuma namazının ardından Nur Camii ve Külliyesi bahçesinde toplanan platform üyeleri adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz, millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını söyledi.

Pekuz, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan açıklama yayınladıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla silahlı kuvvetler dahil, devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinecek bir durum değildir. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz."