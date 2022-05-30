Kırıkkale'de bekçilere mukavemet gösterdikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de bekçilere mukavemet gösterdikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı

30.05.2022 02:26
Kırıkkale'de bekçilere mukavemet gösterdikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de asker eğlencesinde mahalle bekçilerine silahlarını göstererek mukavemette bulundukları iddiasıyla 2'si uzman çavuş 5 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de asker eğlencesinde mahalle bekçilerine silahlarını göstererek mukavemette bulundukları iddiasıyla 2'si uzman çavuş 5 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1529. Sokak'taki bir asker eğlencesinde belinde tabaca olan iki kişiyi fark eden bekçilerin kimlik sorması üzerine şüpheliler kimliklerini göstermedi.

Daha sonra şüpheli kişiler bekçilere belindeki tabancayı gösterdi.

Bu sırada düğün sahipleri de bekçilere mukavemette bulununca ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alandaki kişilerin de polislere mukavemette bulunması üzerine ekipler, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

Olayda bir tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile H.Ö, O.Ö. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Darp raporu alan bekçiler, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin etkinliği sonlandırdığı olayda, fenalık geçiren 2 vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de bekçilere mukavemet gösterdikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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