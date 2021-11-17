Kırıkkale'de belediye personeline seminer verildi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi personeline "madde bağımlılığıyla mücadele" konulu eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, personel eğitim çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ile Kırıkkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından madde bağımlılığıyla mücadele konulu seminer verildiği aktarılan açıklamada, "Madde bağımlılığı, bağımlılık nasıl oluşur, bağımlılık kriterleri nelerdir, bağımlılık döngüsü, madde kullanım belirtileri, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanan bireye yaklaşım, madde bağımlılığı tedavisi gibi konular işlendi." ifadelerine yer verildi.