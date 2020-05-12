Kırıkkale'de berber ve kuaför salonları denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarının yeniden faaliyetlerine başlaması üzerine denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını denetlediği belirtildi.

Berber ve kuaförlerin genel itibari ile kurallara uyduğunun görüldüğü aktarılan açıklamada, "Vatandaşlar da yapılan uygulamalardan memnuniyetlerini dile getirdi. Belediyemizce 11 Mayıs öncesi şehrimizdeki tüm berber ve kuaför salonları vatandaşlarımıza daha hijyenik ortamda hizmet vermeleri için dezenfekte edilmiş ve toplam 2 bin siperlik ve tıbbi maske dağıtımı gerçekleştirilmişti." ifadelerine yer verildi.