Kırıkkale'de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' denetimi - Son Dakika

KIRIKKALE'de, trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında emniyet kemeri denetimi yapıldı ve sürücüler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında, Kırıkkale- Ankara yolunda denetim yapıldı. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın katıldığı denetimlerde sürücülere proje hakkında bilgi verildi.Denetimde sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunarak hediyeler veren Vali Tekbıyıkoğlu, "Emniyet kemeri uygulamaları çok önemli ve 2010- 2020 arasında uygulanan karayolları güvenli stratejik planının uygulanmasıyla beraber de trafik kazalarındaki ölüm oranı 100 binde 12,6'dan 100 binde 5,5'lere kadar geriledi. Emniyet kemerinin de uygulanmasıyla beraber ölümlü trafik kazalarında emniyet kemeri yüzde 50'ye yakın, yüzde 60'a yakın ölümü engellediği istatistikle gerçek. Eğer sevdiklerimizden uzak kalmak istemiyorsak, eğer sevdiklerimizi üzmek istemiyorsak bu sadece bir hareketimize bakar. O da böyle bir hareket" dedi.