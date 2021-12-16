KIRIKKALE'DE BIÇAKLI KAVGA 1'İ AĞIR, 2 YARALI - Son Dakika

KIRIKKALE'de, husumetli 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler kavşağı yakınında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Akın K. (21) ile Ömer Faruk M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Akın K. ve Ömer Faruk M. üzerlerindeki bıçakları çıkartarak birbirlerini yaraladı. Akın K. olay yerinde yığılıp kalırken, Ömer Faruk M. ise otomobiliyle Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Akın K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Akın K.'nın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.