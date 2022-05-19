Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de bir süre önce boşanan ancak aynı evde yaşamaya devam eden çift arasında çıkan kavgada çiftlerden biri bıçakla diğeri darp sonucu yaralandı.

İddiaya göre, B.A. ile eski eşi N.K. arasında Sanayi Mahallesi 1335. Sokak'taki müstakil evlerinin bahçesinde oturdukları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.T, bıçakla B.A'yı karnından yaraladı, B.A. ise daha sonra bıçağın sapıyla N.T'nın başına vurdu.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

N.T, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı, B.A. ise kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.