Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de biçerdöver denetimleri
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de biçerdöver denetimleri

4 saat önce

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hububat hasadı yapan biçerdöverler denetleniyor.

Kırıkkale'de biçerdöver denetimleri, System.String[]
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hububat hasadı yapan biçerdöverler denetleniyor.
Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hububat alanlarında hasat çalışmalarına başlandığını söyledi.
Çiftçinin alın terinin heba olmaması için biçerdöver kontrollerine başlayarak, biçerdöver operatörlerini sıkı takibe aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Kırıkkale'de bu yıl genel olarak verimli ve bereketli bir hasat bekliyoruz. Hasat çalışmalarının başlamasıyla birlikte, hasat sırasında ürün kayıplarının önüne geçmek için biçerdöver kontrollerini başladık. Biçerdöver kontrolünde görevli teknik personelimiz çiftçilerimizle birlikte hasadı takip ederek hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarını önlemeye çalışacaklar. Kontrollerin ana amacı dane kaybının yüzde 2'yi geçmesini engellemek. Toprağa dökülen her dane önce çiftçimizin sonra milli ekonomimizin kaybıdır. Dane kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerine 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak. 2019 yılı hasat sezonunun başta ilimiz çiftçisi olmak üzere ülkemiz tarım ve hayvancılığına hayırlı, bereketli olmasını ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilde akılalmaz düzenek! 9. kez yakalanan sürücüye rekor ceza Binali Yıldırım'dan "spor kıyafet" sorusuna yanıt: Üşendim İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:45:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de biçerdöver denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]