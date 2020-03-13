Kırıkkale'de bilet bulamayan öğrenciler "otostop" yöntemine başvuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bilet bulamayan öğrenciler 'otostop' yöntemine başvuruyor - Son Dakika

Kırıkkale'de bilet bulamayan öğrenciler "otostop" yöntemine başvuruyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Kırıkkale'de eğitim gören üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek için bilet bulamayınca çareyi "otostop"ta buldu.

Kırıkkale'de bilet bulamayan öğrenciler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Kırıkkale'de eğitim gören üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek için bilet bulamayınca çareyi "otostop"ta buldu.

Bilet bulamadığını öne süren Kırıkkale Üniversitesinde okuyan bazı öğrenciler, Kırıkkale- Ankara kara yolunda araçları durdurarak Ankara'ya ulaşmaya çalıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracının da bazı öğrencileri alarak yoluna devam ettiği görüldü.

Öğrencilerden Mert Üncü, gazetecilere, bilet bulamadığını için otostopa başvurduğunu belirterek, "Üniversiteler 3 hafta tatil edildiği için bir yoğunluk var. Herkes bilet almış. Geceden baktım, önümüzdeki 3 gün dolu. Başka çaremiz kalmadığı için otostopa başvuruyoruz." diye konuştu.

Cihat Canpolat da "Ankara'da ikamet ediyorum ve birkaç haftada bir Başkente gidiyorum. Bugün yoğunluktan dolayı bilet bulamadık. Bilet bulamayınca otostop çekiyoruz." dedi.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:38 Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
23:34 Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"
23:34 Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:44:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de bilet bulamayan öğrenciler "otostop" yöntemine başvuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]