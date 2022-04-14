Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

14.04.2022 10:52
Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı olağan toplantısı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı olağan toplantısı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilikteki toplantıda İŞKUR İl Müdürü Yasin Tekin tarafından sunum yapıldı.

Tekin, 2022 yılının ilk 3 ayında 1449 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini belirterek, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün temini için 81 kişinin katıldığı 3 istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlendiğini aktardı.

Kayıtlı işsizlerin işletmelerde işbaşı eğitim programı (staj) yaparak meslek edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 172 işbaşı eğitim programına 452 kişinin katıldığına dikkati çeken Tekin, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında ise 644 özel sektör iş yerinin ziyaret edildiğini ve 2022 yılında 161 kişinin faydalandığı 2 toplum yararına program düzenlendiğini bildirdi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

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Kaynak: AA

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