Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak - Son Dakika

Kırıkkale'de bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokolle yürürlüğe giren "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında Kırıkkale'de muhtelif okullarında okuyan bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak.

Kırıkkale'de bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokolle yürürlüğe giren "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında Kırıkkale'de muhtelif okullarında okuyan bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak.


2019-2020 eğitim yılı içerisinde orta öğretim öğrencilerine sinema salonlarında ücretsiz film seyretme imkanı sunmayı amaçladıklarını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, Kırıkkale'de bin 727 öğrencinin sinema ile buluşacağını bildirdi.


Projede öncelikli hedef hiç sinemaya gidememiş dezavantajlı öğrenci gruplar olduğunu belirten Demiröz, orta öğretim öğrencileri arasında milli kültürel değerler hakkında bilinç ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ve öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.


Sinema maliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak olup, Projeden faydalanacak okul ve öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Kırıkkale Belediye Başkanlığı veya ilçe belediyeleri de belirlenen öğrencilerin ulaşımını sağlayacak. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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