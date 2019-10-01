Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de bin dönümlük arazide anız yangını
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Kırıkkale'de bin dönümlük arazide anız yangını

7 dakika önce

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de bin dönümlük arazide anız yangını, System.String[]

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sofularçiftliği köyündeki Erikli mevkisinde anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın bin dönümlük tarım arazisini kapladı. İhbar üzerine olay yerine giden Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.


Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Sulakyurt, Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:17 Kaynak: İHA
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