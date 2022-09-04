Yangını film izler gibi izlediler

Kırıkkale'de bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise yangını açık hava sinemasında film izler gibi izledi.

Yangın, Kırıkkale'de Yeni Mahalle 327. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Yüksel'e ait bir apartmanın 4'üncü katındaki bir dairede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, oturma odasının tamamını kapladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Eve giren ekipler, soğutma bir süre soğutma çalışması yaptı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar ise yangını ve ekiplerin müdahale anını açık hava sinemasında film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar da yangın anını cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yayınladı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE