Kırıkkale'de imam ve müezzin hakkında "zimmet" iddiasıyla soruşturma - Son Dakika
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Kırıkkale'de imam ve müezzin hakkında "zimmet" iddiasıyla soruşturma

19.08.2022 21:23
Kırıkkale'de imam ve müezzin hakkında "zimmet" iddiasıyla soruşturma

Kırıkkale'de bir cami derneği başkanının şikayeti üzerine, imam ve müezzin hakkında camide toplanan yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de bir cami derneği başkanının şikayeti üzerine, imam ve müezzin hakkında camide toplanan yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gürler Cami Yaptırma ve Koruma Derneği Başkanı K.D'nin, imam Ü.U. ve müezzin M.Y. hakkındaki şikayeti üzerine, savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı.

İl Müftülüğünce de görevliler hakkında başlatılan idari soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, İl Müftülüğünce, dernek başkanı K.D. hakkında, daha önce toplanan başka yardım parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bu kişiyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğü, ayrıca İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün de konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de imam ve müezzin hakkında 'zimmet' iddiasıyla soruşturma - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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