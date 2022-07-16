Kırıkkale'de bir dernekte dövüştürülen 46 horoz koruma altına alındı

Kırıkkale 'de bir dernekte dövüştürülen 46 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

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