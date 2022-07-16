Kırıkkale'de bir dernekte dövüştürülen 46 horoz koruma altına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de bir dernekte dövüştürülen 46 horoz koruma altına alındı

16.07.2022 21:14
Kırıkkale'de bir dernekte dövüştürülen 46 horoz koruma altına alındı

Kırıkkale'de bir dernekte dövüştürülen 46 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırıkkale'de bir dernekte dövüştürülen 46 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Sanayi Mahallesi 1279. Sokak'taki bir dernekte horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştüren ve izleyen 150 kişi yakalandı.

Dernekte bulunan 46 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Dernek hakkında adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan dernek başkanı M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Aynı dernekte, 6 Haziran 2021'de horoz dövüştürdükleri ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 69 şüpheliye 431 bin 250 lira ceza uygulanmıştı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bir dernekte dövüştürülen 46 horoz koruma altına alındı - Son Dakika

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