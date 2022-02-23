Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi

23.02.2022 13:18
Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi

Kırıkkale'de 38 yıl önce düğününde gelinlik giyemeyen 53 yaşındaki Zeliha Demirci'nin hayalini Kırıkkale Belediyesi gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de 38 yıl önce düğününde gelinlik giyemeyen 53 yaşındaki Zeliha Demirci'nin hayalini Kırıkkale Belediyesi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları Koordinatörü Nezahat Bakır, belediye tarafından açılan Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'ndaki kursa katılan, 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi Demirci'nin yıllar önce eşi Resul Demirci ile evlendiklerinde gelinlik giymediğini öğrendi.

Bakır ve kursa katılan diğer kadınlar, Demirci'nin hayalini gerçekleştirmek için konakta kına gecesi düzenledi. Gelinlik giyerek yıllar sonra hayaline kavuşan kadının eline, arkadaşları tarafından kına yakıldı.

Arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Demirci, daha sonra pasta kesti.

Zeliha Demirci, gazetecilere, düğününde gelinlik yerine elbise giydiğini söyledi.

Koordinatörleri Bakır'ın, kendisi için böyle bir organizasyon düzenlediğini belirten Demirci, şöyle konuştu:

"Hocalarım ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için de güzel bir gün oldu, duygulandım. Yıllar sonra gelinlik giyeceğim de aklıma gelmiyordu. Çok güzel bir duygu. Eşim de böyle bir programın olacağını duyunca sevindi. Gelinlik giymemi istedi. 4 çocuğum, 9 da torunum var. Herkesten Allah razı olsun, çok memnun oldum."

Koordinatör Bakır da "Düğününde gelinlik giyememek kendisini üzmüş ve içerisinde ukde olarak kalmıştı. Biz de aramızda bir organizasyon yaparak isteğini yerine getirmeye çalıştık. Çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
43 ilin geçiş güzergahında otobüs denetimi: Sürücüler tek tek uyarıldı 43 ilin geçiş güzergahında otobüs denetimi: Sürücüler tek tek uyarıldı 'Kilit kavşak'ta yoğun sis 'Kilit kavşak'ta yoğun sis

Kırıkkale, Gelinlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:25:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement