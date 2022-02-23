Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de 38 yıl önce düğününde gelinlik giyemeyen 53 yaşındaki Zeliha Demirci'nin hayalini Kırıkkale Belediyesi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları Koordinatörü Nezahat Bakır, belediye tarafından açılan Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'ndaki kursa katılan, 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi Demirci'nin yıllar önce eşi Resul Demirci ile evlendiklerinde gelinlik giymediğini öğrendi.

Bakır ve kursa katılan diğer kadınlar, Demirci'nin hayalini gerçekleştirmek için konakta kına gecesi düzenledi. Gelinlik giyerek yıllar sonra hayaline kavuşan kadının eline, arkadaşları tarafından kına yakıldı.

Arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Demirci, daha sonra pasta kesti.

Zeliha Demirci, gazetecilere, düğününde gelinlik yerine elbise giydiğini söyledi.

Koordinatörleri Bakır'ın, kendisi için böyle bir organizasyon düzenlediğini belirten Demirci, şöyle konuştu:

"Hocalarım ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için de güzel bir gün oldu, duygulandım. Yıllar sonra gelinlik giyeceğim de aklıma gelmiyordu. Çok güzel bir duygu. Eşim de böyle bir programın olacağını duyunca sevindi. Gelinlik giymemi istedi. 4 çocuğum, 9 da torunum var. Herkesten Allah razı olsun, çok memnun oldum."

Koordinatör Bakır da "Düğününde gelinlik giyememek kendisini üzmüş ve içerisinde ukde olarak kalmıştı. Biz de aramızda bir organizasyon yaparak isteğini yerine getirmeye çalıştık. Çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.