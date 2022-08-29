Kırıkkale'de kafede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kırıkkale'de kafede çıkan yangın söndürüldü

29.08.2022 05:34
Kırıkkale'de kafede çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE'de bir kafenin bar bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

KIRIKKALE'de bir kafenin bar bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki 6 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Mustafa Çetin'e ait olduğu öğrenilen kafenin bar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kafeden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, kafede maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Yahşihan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kafede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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