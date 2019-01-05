Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi

Kırıkkale'de "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi

1 saat önce

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi kapsamında ilçelerde de ev ziyaretleri yapılarak, velilerle görüş alışverişinde bulunuluyor.

Kırıkkale'de
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi kapsamında ilçelerde de ev ziyaretleri yapılarak, velilerle görüş alışverişinde bulunuluyor.

Karakeçili Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Acar, okul yöneticileri ve öğretmenler, bu kapsamda veliler Himmet Aydemir, Menderes Yazıcı ve Muhammet Yıldız'ı evlerinde ziyaret ederek, kahvelerini içti.

Gökmenoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, okul ve aile arasında olumlu iletişim kurarak öğrencilerin eğitimleri ile ilgili ailelerde farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu ziyaretlerle okul aidiyeti, kişisel öğrenci başarısı ve okul akademik başarısını olumsuz etkileyecek ortamları bertaraf etmek istediklerini anlatan Gökmenoğlu, "Bunlara ek olarak okulu ailenin de eğitildiği bir yer haline getirmek istiyoruz. Okullarda belirli bir kurum kültürü yaratarak aileleri de bu kültürün içerisine dahil etmek, veli ve diğer paydaşların kurumlara olan desteklerini artırmak gerekiyor." diye konuştu.

Gökmenoğlu, veli ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Muhammet Yıldız, Kırıkkale, Güncel
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