İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına ait kamyonla doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Kargo aracı, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, araçta yapılan aramada bir koli içerisindeki giysilerin altına zulalanmış 24 paket halinde 13 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, uyuşturucunun alıcısının Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı. Ankara'da düzenlenen operasyonla G.T. gözaltına alınıp Kırıkkale'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KARGO ARACINDA 13 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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