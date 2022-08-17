KARGO ARACINDA 13 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KARGO ARACINDA 13 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

17.08.2022 09:26

KIRIKKALE'de bir kargo firmasına ait araçta 13 kilogram kubar esrar ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

KIRIKKALE'de bir kargo firmasına ait araçta 13 kilogram kubar esrar ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına ait kamyonla doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Kargo aracı, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, araçta yapılan aramada bir koli içerisindeki giysilerin altına zulalanmış 24 paket halinde 13 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, uyuşturucunun alıcısının Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı. Ankara'da düzenlenen operasyonla G.T. gözaltına alınıp Kırıkkale'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kırıkkale'de kargo aracında 13 kilo 800 gram esrar bulundu Kırıkkale'de kargo aracında 13 kilo 800 gram esrar bulundu Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARGO ARACINDA 13 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARGO ARACINDA 13 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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