Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

21.08.2022 02:00
Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kırıkkale'de bir kişi, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün (54) evinden gelen silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekibi, Ali Ö'nün kapısını çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırarak içeriye girdi.

Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edilen Ali Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Ö'nün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen Ali Ö'nün 4 çocuk babası olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu 21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu Diyanet-Sen'den, hakkında soruşturma başlatılan imam ve müezzine destek Diyanet-Sen'den, hakkında soruşturma başlatılan imam ve müezzine destek
Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
00:50 Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler
00:30 Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu
00:18 Mardin'deki TIR faciasında her geçen saat bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı 20'ye yükseldi
00:18 Vatandaşa bir kötü haber de benzinden geldi! Litresi 21 liranın üstüne çıkacak
23:52 Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı
23:20 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
22:22 AK Partili Yılmaz Tunç ile Mustafa Sandal tartıştı! Suriyeli kavgasına Ümit Özdağ da katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 02:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement