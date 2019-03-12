Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Bir Kişi Öğrenci Servisinde Ölü Bulundu

Kırıkkale'de Bir Kişi Öğrenci Servisinde Ölü Bulundu

24 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi servis aracı içerisinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.

Kırıkkale'de Bir Kişi Öğrenci Servisinde Ölü Bulundu, System.String[]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi servis aracı içerisinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazoğlu köyü yolu Kapaklı mevkisinden geçen bir kişi, şarampole yan yatmış okul servisi içerisinde sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark ederek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri de yaptıkları incelemede başından av tüfeği ile vurularak öldürülen kişinin 38 yaşındaki Zeki Sulukan olduğunu tespit etti.

Sulukan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:33 Kaynak: AA

Keskin, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı Müge Anlı Canlı Yayında İsyan Etti: Bu Nasıl Vahşettir!

Polonya'da Öldürülen Üniversite Öğrencisi Furkan'ın Arkadaşı Konuştu: Hak Etmediği Şekilde Öldü Venezuela'da Elektrik Kesintisi Yüzünden Tedavi Edilemeyen Genç Kız, Annesinin Kollarında Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 22:57:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Bir Kişi Öğrenci Servisinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]