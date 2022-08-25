Kırıkkale'de husumetlisini tüfekle yaraladı - Son Dakika
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Kırıkkale'de husumetlisini tüfekle yaraladı

25.08.2022 16:16
Kırıkkale'de husumetlisini tüfekle yaraladı

Kırıkkale'de bir kişi, sokak ortasında husumetlisini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Kırıkkale'de bir kişi, sokak ortasında husumetlisini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D., husumetlisi olduğu V.İ.'yi pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Sırtından yaralanan V.İ. ise bir araçla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince de olayın yaşandığı alanda tahkikat yapıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kırıkkale, Hürriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de husumetlisini tüfekle yaraladı - Son Dakika

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