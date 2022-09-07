Caddedeki vatandaşlar, 8 bin lira olduğu belirtilen paraları tek tek toplayarak sahibine teslim etti.

Kırıkkale 'de bir kişinin elindeki paraların düşerek çevreye dağılması ve vatandaşların yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada - Son Dakika

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