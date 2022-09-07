Kırıkkale'de sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada - Son Dakika
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Kırıkkale'de sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada

07.09.2022 19:36
Kırıkkale'de sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada

Kırıkkale'de bir kişinin elindeki paraların düşerek çevreye dağılması ve vatandaşların yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de bir kişinin elindeki paraların düşerek çevreye dağılması ve vatandaşların yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Zafer Caddesi'nde yürüyen bir kişinin elindeki paralar yere düşerek dağıldı. Paralar rüzgarın da etkisiyle caddede uçuşmaya başladı.

Caddedeki vatandaşlar, 8 bin lira olduğu belirtilen paraları tek tek toplayarak sahibine teslim etti.

Paraları toplamaya çalışan vatandaşların çabası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada - Son Dakika
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