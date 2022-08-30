Ali Ö, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ali Ö'nün, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilmişti.

Kırıkkale 'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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