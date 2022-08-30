Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı

30.08.2022 12:48
Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün (54) evinde öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu iddia edilen D.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Ö, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ali Ö'nün, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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