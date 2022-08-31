Kırıkkale 'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.