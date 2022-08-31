Kırıkkale'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

31.08.2022 15:32
Kırıkkale'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün (54) evinde öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu iddiasıyla yakalanan D.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ali Ö, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlı D.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün kent merkezinde yakalanmıştı.

Ali Ö'nün, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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