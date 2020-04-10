Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Keskin İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda Dağsolaklısı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Lütfen evde kalalım. Tehlikeye atacağımız canları düşünelim." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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