Kırıkkale'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Ahılı köyündeki Ömerli Mahallesi, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Kırıkkale Valiliği, tedbirlerini üst düzeyde tutmaya devam ediyor. Kırıkkale merkez Ahılı köyünün Ömerli Mahallesindeki 15 evin bulunduğu Damurcuoğlu Mevkisi, korona virüs salgınının kontrolü amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27., 28. ve 72. maddeleri kapsamında 21 Ağustos günü ikinci bir emre kadar karantina uygulanmasına karar verildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, mahalleye giriş ve çıkışların olmaması için yol barikatlarla kapatıldı. Karantina süresi bitinceye kadar 24 saat nöbet tutacak jandarma ekipleri, mahalle içerisinde devriye atarak vatandaşların evlerinden çıkmamaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

Bu süreçte köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci ve 284'üncü maddeleri gereğince yasal işlem uygulanacak. - KIRIKKALE