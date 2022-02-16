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Kırıkkale'de bir okul, uluslararası projeyle kendi elektriğini üretiyor - Son Dakika

Kırıkkale'de bir okul, uluslararası projeyle kendi elektriğini üretiyor

16.02.2022 13:35
Kırıkkale'de bir okul, uluslararası projeyle kendi elektriğini üretiyor

"Türkiye'deki Kamu Binalarında Enerji Verimliliği" projesi kapsamında Kırıkkale'deki bir lisede kurulan sistemle okulun elektrik tüketiminin yüzde 100'e yakını karşılanıyor.

" Türkiye'deki Kamu Binalarında Enerji Verimliliği" projesi kapsamında Kırıkkale'deki bir lisede kurulan sistemle okulun elektrik tüketiminin yüzde 100'e yakını karşılanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Alman Uluslararası İş Birliği Kurumunca yürütülen proje kapsamında 2019'da Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde başlatılan çalışmaları, Türkiye ve Almanya'dan teknik uzmanların oluşturduğu uluslararası ekip gerçekleştirdi.

Yenileme çalışmaları kapsamında okulun çatısına 385 vatlık 146 güneş paneli yerleştirildi ve dış yalıtımı yenilendi. Lavabolara sensörlü musluklar takıldı, sınıf içi hava kalitesini ölçen cihazlar yerleştirildi.

Küresel ölçekte iklim değişikliğine karşı etki sağlama amacıyla gerçekleştirilen projeyle, Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik ve teknolojik kalkınmanın bir parçası olarak kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılması için hukuki, teknik ve idari ön şartların geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında geçen yıl nisandan itibaren elektrik üretmeye başlayan okulda, 2021'de 57 bin 923, yılın ilk iki ayında ise 4 bin 884 kilovat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, okulda gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin 1987 yılında yapılmış, eski bir bina olduğunu söyledi.

Lisenin 2021-2022 yılından itibaren "Türkiye'deki Kamu Binalarında Enerji Verimliliği" projesi kapsamında yenilenerek yüksek standartlı okul haline aldığını aktaran Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, okulda enerji tüketimi en aza indirgendi. Çalışmalarla okulumuz salgın dönemine uygun hale getirilmiş oldu. Proje ile elektrik, su ve doğal gaz tüketim takibi, iç hava kalitesinin ölçülmesi, kişi başı tüketim sarfiyatlarının hesaplanması ve raporlanması, referans bina ile enerji performansı yönünden kıyaslanması amaçlanmaktadır. Sistemle özellikle yaz döneminde elektrik tüketimi yüzde 100, kış döneminde ise yüzde 90'ın üzerinde karşılanmakta. Okulumuzun elektrik faturası şu anda sıfır denilecek seviyede."

Tüfekçi, projenin şu anda sadece Kırıkkale'de gerçekleştirildiğini, daha sonra ülke genelinde uygulanmasının planlandığı sözlerine ekledi.

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Kırıkkale, Türkiye, Enerji, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bir okul, uluslararası projeyle kendi elektriğini üretiyor - Son Dakika


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