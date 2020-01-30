Kırıkkale'de biri hamile 5 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de biri hamile 5 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de biri hamile 5 kişi sobadan zehirlendi

6 saat önce

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk biri hamile 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de biri hamile 5 kişi sobadan zehirlendi, System.String[]

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk biri hamile 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, saat 07.50'de Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden ve aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 2'si çocuk 5 kişilik bir aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle Karakeçili Devlet Hastanesine başvurdu. Hamile olduğu öğrenilen Ö.I. (33) ile H.N.I. (6), Ö.I. (40), Z.I. (70) ve M.I. (10) burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Karakeçili, Karşıyaka, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:06 Kaynak: İHA
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