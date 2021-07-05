Kırıkkale'de boş arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kırıkkale'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki boş arazide bir şahsın hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.B.'nin (45) bıçak ve tabancayla öldürüldüğünü tespit etti. E.B.'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisi F.Ş.'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE