KIRIKKALE - Boş su kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Adrese gelen ekipler, kediyi kuyudan çıkartarak Furkan'a teslim etti.

Etiler Mahallesi Şehit Fatih Yurtoğlu Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynağı sırada kedisinin bahçedeki su kuyusuna düştüğünü fark eden 7 yaşındaki Furkan Türkoğlu, olayı ailesine söyledi.

Kırıkkale 'de bir evin bahçesindeki boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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