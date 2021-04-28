Kırıkkale'de bir evin bahçesindeki boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Etiler Mahallesi Şehit Fatih Yurtoğlu Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynağı sırada kedisinin bahçedeki su kuyusuna düştüğünü fark eden 7 yaşındaki Furkan Türkoğlu, olayı ailesine söyledi.
Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan aile, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Adrese gelen ekipler, kediyi kuyudan çıkartarak Furkan'a teslim etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › KIRIKKALE - Boş su kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika