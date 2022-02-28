KIRIKKALE'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VE AİLESİNE BIÇAKLA SALDIRDI 5 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KIRIKKALE'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VE AİLESİNE BIÇAKLA SALDIRDI 5 YARALI

28.02.2022 03:23

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Melike Y.'nin(20) ailesinin evine giden Yasin Y.(25) tartıştığı eşine ve ailesine bıçakla saldırdı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Melike Y.'nin(20) ailesinin evine giden Yasin Y.(25) tartıştığı eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan eşi ile konuşmak için ailesinin evine giden Yasin Y., eşi Melike Y. ile tartışmaya başladı. Melike Y.'nin kardeşi Mustafa V.(20), babası Mehmet V.(52) ve annesi Münevver V.'nin(48) de katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı çıkaran Yasin Y., önce eşi Melike Y.'ye ardından Melike Y.'nin annesi Münevver V., babası Mehmet V., kardeşi Mustafa V.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan Yasin Y. de, kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KIRIKKALE'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VE AİLESİNE BIÇAKLA SALDIRDI 5 YARALI
KIRIKKALE'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VE AİLESİNE BIÇAKLA SALDIRDI 5 YARALI
KIRIKKALE'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VE AİLESİNE BIÇAKLA SALDIRDI 5 YARALI

YORUMLAR
500
KIRIKKALE - Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı KIRIKKALE - Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı Esenler'de dönerciler birbirine girdi... Tekme ve yumrukların havada uçuştu Esenler'de dönerciler birbirine girdi... Tekme ve yumrukların havada uçuştu

Münir Karaloğlu, Yahşihan, Boşanma, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VE AİLESİNE BIÇAKLA SALDIRDI 5 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
00:39 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan korkutan açıklama: Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi
00:36 Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakemi eleştirdi: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık
00:20 Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi
23:59 Toplantı öncesi 6 muhalefet partisinden eş zamanlı paylaşım
23:55 Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak
23:44 Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu
23:26 Ukrayna'da acı gerçek! 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti, 1684 kişi de yaralandı
23:06 Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi
23:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
22:34 FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 03:29:36. #1.12#
SON DAKİKA: KIRIKKALE'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VE AİLESİNE BIÇAKLA SALDIRDI 5 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement