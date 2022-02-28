Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

28.02.2022 09:29
Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Melike Y.'nin(20) ailesinin evine giden Yasin Y.(25) tartıştığı eşine ve ailesine bıçakla saldırdı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi  Melike Y.'nin(20) ailesinin evine giden Yasin Y.(25) tartıştığı eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan eşi ile konuşmak için ailesinin evine giden Yasin Y., eşi Melike Y. ile tartışmaya başladı. Melike Y.'nin kardeşi Mustafa V.(20), babası Mehmet V.(52) ve annesi Münevver V.'nin(48) de katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı çıkaran Yasin Y., önce eşi Melike Y.'ye ardından Melike Y.'nin annesi Münevver V., babası Mehmet V., kardeşi Mustafa V.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan Yasin Y. de, kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı
Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı
Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı
Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı
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Münir Karaloğlu, Yahşihan, Boşanma, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı - Son Dakika


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