Kırıkkale'de boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı.
Kırıkkale Adliyesi önünde, dün eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
M.E. (35) ile eşi K.E. (29) arasında, boşanma davası için dün gittikleri Kırıkkale Adliyesi önünde tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine M.E, karısını bıçakla bacağından yaralamış, olaydan sonra gözaltına alınmıştı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika