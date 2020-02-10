Kırıkkale'de buzlanma ve don etkili oluyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de buzlanma ve don etkili oluyor

1 saat önce

KIRIKKALE'de, akşam saatlerindeki kar yağışının ardından kent genelinde buzlanma ve don meydana geldi.

Kırıkkale'de buzlanma ve don etkili oluyor, System.String[]

KIRIKKALE'de, akşam saatlerindeki kar yağışının ardından kent genelinde buzlanma ve don meydana geldi.

43 ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma ve don meydana geldi. Akşam saatlerinde yağan kar, ulaşımı olumsuz etkilerken, gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, buzlanma nedeniyle denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı.


Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:15 Kaynak: DHA
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