Kırıkkale'de buzlanmaya karşı solisyon ve tuz - Son Dakika
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Kırıkkale'de buzlanmaya karşı solisyon ve tuz

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde buzlanmanın önüne geçmek için yollara tuz ve solüsyon dökümü gerçekleştiriyor.

Kırıkkale'de buzlanmaya karşı solisyon ve tuz, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde buzlanmanın önüne geçmek için yollara tuz ve solüsyon dökümü gerçekleştiriyor.


Kırıkkale'de yağan kar yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini alan Kırıkkale Belediyesi, tuz serpme ve solüsyon dökme araçları ile yolları araç ve yaya trafiğine hazır hale getiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediyemize bağlı Fen İşleri ekipleri başta şehir merkezi olmak üzere yoğun buzlanmanın yaşandığı ana arterlerde tuzlama ve -40 dereceye kadar buzlanmayı önleyen solisyon çalışmalarını sürdürüyor" denildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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