Kırıkkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika

Kırıkkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

01.12.2020 23:00
Kırıkkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü, System.String[]

KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırıkkale'de polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlama saatinden itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. İzin belgelerini gösteremeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ekiplerin denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla geri giderek ara sokaktan kaçtı. O anlar, kameraya yansıdı. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.


Kırıkkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Kırıkkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Kırıkkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Kırıkkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika


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