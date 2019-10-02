Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi
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Kırıkkale'de cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi

15 dakika önce

Kırıkkale Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında şehit isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi kararı alındı.

Kırıkkale'de cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında şehit isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi kararı alındı.


Kırıkkale Belediyesi Meclis toplantı salonunda Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Meclis toplantısı bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ve komisyon raporlarının okunmasıyla başladı.


Gündem maddeleri arasında yer alan şehit isimlerinin cadde, sokak ve park alanlarına verilmesi husus ve Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi'nin isminin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin verilmesi görüşüldü.


Yeni Mahalle 172. Sokak Şehit Uğur Şahin, Bağlarbaşı Mahallesi 819. Sokak'ta bulunan parkın Şehit Nazır Elitok, Bahçelievler Mahallesi bisiklet ve yürüyüş yolunun Ferdican Altunkaş yürüyüş yolu, Etiler Mahallesi 1188 sokağın isminin Turgay Uğantaş sokak ve son solarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesine verilmesi oy birliği ile kabul edildi.


Toplantının ardından Başkan Saygılı, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRIKKALE

Bağlarbaşı, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
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