Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için boyayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için boyayan şüpheli yakalandı

01.03.2022 17:43
Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için boyayan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Etiler Mahallesi'nde yaşayan Y.P, 112 Acil Çağrı Merkezine, kangal cinsi köpeğinin evinin önünden çalındığını bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, failin 56 yaşındaki H.M, olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan H.M'nin, jandarmadaki ifadesinde, köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Kangal cinsi köpek, jandarma ekiplerince sahibine teslim edilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Pes dedirten hırsızlık olayı: Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı Pes dedirten hırsızlık olayı: Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı

112 Acil Çağrı, Kırıkkale, Jandarma, Etiler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de çaldığı köpeği tanınmaması için boyayan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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