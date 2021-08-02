Kırıkkale'de çalınan saman balyaları Çankırı'da bulundu - Son Dakika

Çalınan balyaların M.S. tarafından Çankırı'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, Kızılırmak ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sulakyurt ilçesi Kozlu mevkisinde T.Ç'ye (52) ait arazideki 450 saman balyasının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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