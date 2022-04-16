Kırıkkale'de camiye giden çocuklara harçlık sürprizi - Son Dakika
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Kırıkkale'de camiye giden çocuklara harçlık sürprizi

16.04.2022 18:50
Kırıkkale'de camiye giden çocuklara harçlık sürprizi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin tarafından camiye gelen çocukların ayakkabılarına para bırakıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin tarafından camiye gelen çocukların ayakkabılarına para bırakıldı.

Tekin, yaptığı açıklamada, teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık koyarak, Bosna Hersek'te yapılan güzel bir geleneği ilçede de yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca çocukları ramazan geleneklerine özendirmeye ve namaza daha samimi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Tekin, ellerinden geldiği kadar bu geleneği yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya çalışacaklarını ifade etti.

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Recep Zafer Tekin, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de camiye giden çocuklara harçlık sürprizi - Son Dakika


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