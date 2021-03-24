Kırıkkale'de çapa makinesi hırsızlığına tutuklama - Son Dakika

Kırıkkale'de çapa makinesi hırsızlığına tutuklama
24.03.2021 14:58
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde bağ evinden çapa makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde bağ evinden çapa makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, geçmiş yıllardaki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasını yönelik çalışma başlattı. Jandarmanın çalışması sonucu, 2019 yılında ilçeye bağlı Büyükceceli köyündeki bağ evinden çapa makinesi çaldığı belirlenen S.B. (23) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek Hatayspor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak çıkış: Aaron Boupendza 3 tane İrfan Can eder AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada