Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 61 suç kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan B.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli de yakalandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı - Son Dakika