Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli de yakalandı.

Operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 61 suç kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan B.K. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kırıkkale 'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

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